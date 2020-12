Norge slutter seg til fordømmelsen av henrettelsen av Ruhollah Zam

Norge uttrykker bekymring over Irans henrettelse av eksiliraneren Ruhollah Zam og har tatt saken opp med Irans ambassadør under et møte i UD.

– Det høye antall henrettelser i Iran er svært bekymringsfullt. Vi tar dette jevnlig opp direkte med iranske myndigheter og i multilaterale fora, heter det i en uttalelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en epost til NTB fra UDs kommunikasjonsenhet mandag. Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet møtte mandag Irans ambassadør. – Vår bekymring over henrettelsen av Ruhollah Zam ble tatt opp i dag da statssekretær Halvorsen møtte Irans ambassadør på et møte i UD. Halvorsen tok samtidig opp vår bekymring for begrensning av ytrings- og pressefriheten i Iran, heter det videre. FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet sa samme dag at hun er forferdet over henrettelsen, som skjedde lørdag. – Hans dødsdom og henrettelse ved henging er typisk for mønsteret med tilståelser som er tvunget fram med tortur og vist fram i statlige medier, og som blir brukt som grunnlag til å dømme folk, sier hun. Flere EU-land har også kommet med kraftige fordømmelser av henrettelsen. (©NTB) Menneskerettigheter

Politikk

Politikk Krim