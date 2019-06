Norge støtter forslag om å kaste Tyrkia ut av F-35-programmet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) støtter USA i kritikken og de varslede reaksjonene overfor Tyrkia, som har gått til innkjøp av russisk luftvernmissiler samtidig som landet er med i F-35-samarbeidet. Her under et besøk på Rena Leir tidligere i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)