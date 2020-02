Norge vant Kokke-OL i Stuttgart

Det norske laget stakk av med seieren da det 25. Kokke-OL ble arrangert i Stuttgart.

– Vi er helt i skyene. Å vinne verdens største og mest prestisjefylte konkurranse for kokkelandslag er en drøm. Siste gang Norge vant OL i kokkekunst, var i 2008, sier coach Gunnar Hvarnes på kokkelandslaget i en uttalelse ifølge Nationen.

Det norske laget overbeviste juryen om sine ferdigheter takket være sin presisjon og kunstneriske håndverk, fremgår det av en pressemelding fra arrangøren.

– Perfekt

– På den siste gjennomkjøringen var alt perfekt. Da vi jobbet i konkurransen, ble resultatet mer enn perfekt. Jeg har alltid hatt en drøm å levere et helt perfekt resultat. Det gjorde de norske kokkelandslagene i OL i kokkekunst, sier Hvarnes.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad gratulerer de norske kokkene onsdag kveld.

– Det er nok et bevis på at Norge er en matnasjon med norske kokker og restauranter som er blant de beste i verden. Jeg er sikker på at oppmerksomheten vil gjøre at enda flere, både nordmenn og turister, får øynene opp for våre unike matopplevelser, sier Bollestad i en uttalelse.

Sølv til Sverige

Kokkene fra Norge ble tett fulgt av Sverige, som tok sølv for sin prestasjon. Bronsemedaljen gikk til Island. Hjemmelaget måtte nøye seg med en 6. plass.

Sverige kunne imidlertid smykke seg med gull for juniorlag. Her kom Norge på 2. plass og Sveits på tredje. Det tyske juniorlandslaget sikret 5. plass.

– Nok en gang har vi bevist at Kokke-OL er den mest kjente og viktigste internasjonale kulinariske konkurransen for kokker, sier president Richard Beck i Det tyske kokkeforbundet.

