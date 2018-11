Norge vil ikke innføre innreiseforbud for Khashoggi-mistenkte

Europeiske stormakter innfører innreiseforbud for 18 saudiarabere som reaksjon på Khashoggi-drapet, men Norge vil ikke følge etter.

Både Tyskland og Frankrike har innført sanksjoner og innreiseforbud for saudiarabere som er knyttet opp mot drapet på journalisten Jamal Khashoggi (59).

Frankrike utelukker ikke å tilføye flere navn på listen. Norske myndigheter vil ikke følge etter Tyskland og Frankrike.

- Norge har ikke tradisjon for å innføre unilaterale sanksjoner mot andre stater. Vår holdning er at sanksjoner og restriktive tiltak er mest effektive når disse har bred internasjonal støtte. Norge gjennomfører folkerettslig bindende sanksjonsvedtak fra FNs sikkerhetsråd i norsk rett og vi kan politisk slutte opp om EUs restriktive tiltak, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen (H), til Nettavisen.



- Norge har sluttet seg til EUs uttalelse om Khashoggi-saken, og vi har tett kontakt med EU og andre nærstående land om eventuelle videre konsekvenser, sier Halvorsen.

- Kan ikke utstede Schengen-visum

Selv om Norge ikke slutter seg til innreiseforbudet, blir det likevel indirekte konsekvenser av Tyskland og Frankrikes sanksjoner.

- Konsekvensen for Norge av Tyskland og Frankrikes utvisningsvedtak av de 18 saudiske borgerne som knyttes til drapet på Jamal Khashoggi, er at ingen Schengen-land vil kunne utstede et «normalt» Schengen-visum til disse personene, sier Halvorsen.

Saudi-Arabia har opplyst at totalt 21 personer er varetektsfengslet og mistenkt for journalistdrapet. Saudiarabiske myndigheter har fått massivt press fra det internasjonale samfunnet etter at den regimekritiske journalisten Khashoggi ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Flere land har i kjølvannet opphevet våpeneksporten til landet, deriblant Tyskland og Danmark.

Statssekretær Audun Halvorsen (H).

Selger forsvarsutstyr til Saudi-Arabia

Norge eksporterer verken våpen eller ammunisjon (såkalt A-materiell) til Saudi-Arabia, men hadde en eksport på 42 millioner kroner av annet forsvarsmateriell til landet i 2017. Norge besluttet imidlertid nylig ikke å utstede nye eksportlisenser av forsvarsmateriell (såkalt B-materiell) til regimet.

- Vi har aldri tillatt eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. Regjeringen har etter en helhetsvurdering også besluttet at det inntil videre ikke skal gis nye lisenser for eksport av forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk til Saudi-Arabia, sier Halvorsen.

Frankrike vil ikke oppheve landets våpeneksport til Saudi-Arabia, og USA forsetter som før med sitt enorme salg av våpen til regimet.

Beordret drapet?

Ifølge ubekreftede meldinger var det Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, som beordret likvideringen av Khashoggi.

En ekspert på internasjonal strafferett har tidligere opplyst til Nettavisen at det uansett vil være omtrent umulig å straffeforfølge kronprinsen, dersom det skulle bli bevist at han beordret drapet.

