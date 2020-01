Norsk Folkehjelp: Søreide må ta sterkt avstand fra Trump-plan

Norge må ta sterkt avstand fra Donald Trumps såkalte fredsplan, som er provoserende ensidig og en undergraving av folkeretten og FN, mener Norsk Folkehjelp.

– Når Norge sikter seg inn på en plass i Sikkerhetsrådet, bør det være en selvfølge at vi aktivt forsvarer folkeretten og palestinernes rettigheter, mener hjelpeorganisasjonen.

De er ikke imponert over utenriksminister Ine Eriksen Søreides første kommentar til Trumps plan, der hun sier at det er opp til partene å avgjøre om den kan være med på å danne grunnlag for forhandlinger.

– Dette kan på ingen måte sies å være noe i nærheten av å stå først når folkeretten skal forsvares, mener Norsk Folkehjelp.

