Norsk-iraner tiltalt for drapsplaner i Danmark

En norsk-iransk mann er tiltalt i Danmark for å ha hjulpet iransk etterretning med å planlegge et attentat mot en separatistleder bosatt i Ringsted.

Målet for attentatet var ifølge Politiets Efterretningstjeneste PET en leder for den arabiske opprørsgruppen ASMLA, som Irans myndigheter anser for å være en terrorgruppe.

Den norsk-iranske 40-åringen anklages for å ha overvåket ASMLA-lederen i hans hjem og for å ha filmet mannens kone på ordre fra iransk etterretning.

Den tiltalte mannen nekter straffskyld.

(©NTB)