Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA

En norsk utvekslingsstudent i New York ble denne uka pågrepet etter at han kom med trusler om skoleskyting mot skolen han gikk på, ifølge Dagbladet.

Hendelsen fant sted tirsdag ved en internasjonal videregående skole i New York, hvor nordmann var på utveksling, skriver avisen.

Nordmannen skal ha sendt en anonym melding til en medelev ved skolen. Meldingen gikk ut på at det ville bli satt i gang en skoleskyting på campus ti minutter senere.

Trusselmeldingen utløste en stor politiaksjon, som varte i om lag tre timer. Tre andre skoler i området satte i gang en såkalt lockout i forbindelse med hendelsen, ifølge amerikansk politi.

Nordmannen ble pågrepet da det ble klart at det var han som sto bak den anonyme meldingen. Han ble senere løslatt.

– Vi ble varslet om trusselen mot vår campus i New York og fulgte våre sikkerhetsrutiner. Politiet ble umiddelbart kontaktet. De har konkludert med at trusselen ikke var reell, og vi fortsetter med skolens aktiviteter som normalt. Dette var en enkeltstående hendelse, og alle våre studenter og ansatte er trygge og uskadde, sier en talsperson for skolen.

Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med saken.

(©NTB)