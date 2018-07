Fem norske aktivister fengslet i Israel

De norske aktivistene som ble stanset av israelsk marine da de var på vei til Gazastripen, er fengslet i byen Ramla i Israel.

– Utenrikstjenesten ved ambassaden i Tel Aviv tilbyr konsulær bistand i tråd med rammer gitt av Stortinget. Dette innebærer blant annet å besøke de fengslede nordmennene, samt legge til rette for at de selv kan velge advokat utover det som vanligvis tilbys i landet, skriver Utenriksdepartementet (UD) i en pressemelding.

Søndag ble båten Kårstein med til sammen 22 aktivister, fem av dem norske, stanset i internasjonalt farvann 53 nautiske mil fra Gazastripen. UD jobber med å kartlegge hendelsesforløpet.

– Vi vet at de er brakt til et fengsel i Ramla i Israel og antakeligvis forhøres der. Det er all informasjon vi har på det nåværende tidspunkt, sier Torstein Dahle, leder for Ship to Gaza Norway, organisasjonen som står bak seilasen, til NRK.

Kritiserer aktivistene

Kårstein hadde medisinsk utstyr og ikke-voldsaktivister fra en rekke land om bord. Toktet føyer seg inn i en rekke forsøk siden 2010 på å bryte den israelske blokaden av den lille palestinske enklaven lengst øst i Middelhavet.

Den israelske ambassaden i Norge omtaler imidlertid båten og aktivistenes handlinger som en «politisk provokasjon».

Arrangørene bak forsøkene på å bryte Gaza-blokaden velger å ignorere menneskerettighetsbruddene Hamas begår på Gazastripen, skriver ambassaden i en pressemelding.

– De fokuserer heller på et demokratisk land som utøver sin rett til selvforsvar mot dødelige terrorangrep, heter det i pressemeldingen.

Opprop mot fengslingen

Flere profilerte fagforeningsfolk, deriblant leder Mette Nord i Fagforbundet, har underskrevet et opprop om handling for å løslate aktivistene.

– Det er uakseptabelt at et skip med medisinsk utstyr blir stoppet og satt i arrest i internasjonalt farvann. Dette er en blokade som er helt uakseptabel, sier Nord til FriFagbevegelse.

15 stortingsrepresentanter har undertegnet oppropet i skrivende stund. Alle SVs representanter, Rødts ene stortingsrepresentant og tre av Arbeiderpartiets representanter har signert. Det har også en svensk riksdagsrepresentant.

Utenriksdepartementet (UD) sier de arbeider med å få bekreftet opplysningene om hva som skal ha skjedd med det norske fartøyet.

