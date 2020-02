Norske domstoler avslutter samarbeid med Polen

Domstoladministrasjonen trekker seg fra et felles EØS-program for domstoler med Polen. Begrunnelsen er den politiske kontrollen over domstolene i landet.

Programmet var planlagt som en del av bruken av EØS-midlene, men nå har styret i Domstoladministrasjonen besluttet å avbryte et felles program med det polske Justisdepartementet. – Den politiske kontrollen over domstolene i Polen har gått så langt at det ikke vil være forsvarlig å delta i et slikt samarbeid, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen. (©NTB)

