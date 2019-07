Norske etterlatte positive til Boeing-utbetalinger etter 737 MAX-ulykkene

Familien til norske Karoline Aadland, som mistet livet da et 737 MAX 8-fly styrtet i Etiopia, er positive til at Boeing lover utbetalinger til de etterlatte.

100 millioner dollar, om lag 858 millioner norske kroner skal gå til de etterlatte, kunngjorde Boeing onsdag. Det amerikanske selskapet beskriver summen som en «innledende investering» som skal løpe over flere år.

– Familien uttrykker at dette er positive signaler fra Boeing i det som har vært og er en svært vanskelig tid, sier Bjørn Richard Johansen i First House, som er talsmann for familien.

– De vil nå kontakte Boeing og sette seg inn i hva budskapet i dagens utspill virkelig betyr med hensyn til foreløpig utbetaling og erstatning fra flyprodusenten etter Karoline Aadlands tragiske bortgang.

28-åringen var på jobb for Røde Kors da ulykken skjedde.

Onsdag sier flygiganten at de vil jobbe med lokale myndigheter og ideelle organisasjoner for å dekke levekostnadene til de etterlatte, og styrke den økonomiske utviklingen i regioner som ble rammet av ulykkene.

Til sammen 346 mennesker mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. Flytypen ble etter Etiopia-ulykken satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.

Flere av de etterlatte har rettet søksmål mot flyselskapet.

