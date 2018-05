Norske kvinner i Dubai fengslet i nye tre uker

To norske kvinner i 20-årene som har sittet i varetekt i Dubai siden 18. april, er fengslet i ytterligere tre uker.

De to kvinnene er ikke siktet for noe, og årsaken til at de to er fengslet, er fortsatt ukjent, melder Adresseavisen.

– Vi har etterlyst hva de er mistenkt for, men det får vi foreløpig ikke svar på. Det vi vet er at de to blir varetektsfengslet i ytterligere tre uker mens det ennå ikke foreligger noen siktelse etter dagens rettsmøte, sier faren til en den ene kvinnen til avisen.

Den ene av de to har bodd og jobbet i Dubai i De forente arabiske emirater i fire år. Den andre er en venninne som skulle besøke henne i en uke.

Pågripelsen skal ha skjedd onsdag 18. april i en privat leilighet hvor de fikk drinker, skriver faren til en av jentene en SMS til NRK. De to skal ha blitt pågrepet under en politirazzia mot leiligheten. Det samme ble flere personer av andre nasjonaliteter som også var til stede under festen.

– Vi får snakke med datteren vår fem minutter hver dag, sier faren og forteller at de to kvinnene er fortvilet over situasjonen og over forholdene i fengselet.

De to kvinnene har felles advokat i Dubai, men de har ennå ikke fått svar på spørsmålene de har stilt rundt fengslingen.

Til NRK sier ambassadør Jens Eikaas at en av de ansatte ved ambassaden i Abu Dhabi har møtt de to kvinnene i fengselet. Ellers viser han til taushetsplikten.

(©NTB)

