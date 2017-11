Norske oljedrømmer etter nytt valg i Somaliland

Mulige milliardverdier har friste Kjell Inge Røkke og en serie norske investorer til Somaliland.

I dag kommer valgresultatet i Somaliland - en utbryterprovins i Somalia, med 3,5 millioner innbyggere og mulige gigantreserver av olje og gass utenfor kysten.

Sentralt i kappløpet står det som er igjen av en serie norske investorer - blant dem Kjell Inge Røkke. Men oljekappløpet på Afrikas horn har også tråder til Oslo Børs.

DNB og Pareto

Den største interessen ligger i Genel Energy Finance plc, et oljeselskap som har obligasjoner verdt 3,5 milliarder kroner notert på Oslo Børs. Lånet ble lagt ut av DNB og Pareto, og Genel er inne i både den kurdiske regionen i Irak og Somaliland.

Genels styreformann er tidligere BP-direktør Tony Hayward - som fikk sparken i oljeselskapet etter Deepwater Horizon-katastrofen, som kostet 11 mennesker livet, og som forårsaket det største oljeutslippet i historien.

Nå har Genel undersøkt 2.000 kilometer med seismikk på to felt der selskapet eier henholdsvis 50 og 75 prosent, og er operatør. Resultatene er såpass løfterike at Genel har plukket ut flere områder som skal undersøkes nærmere mot slutten av 2017 og inn i neste år.

Genel har 24 ansatte i Somaliland.

NORSKE INTERESSER: Genel er inne i blokkene SL 6, 9 og 10. DNO er inne i blokk 18, mens nå nedlagte Asante Oil hadde blokk 13 og 14.

Enorme oljedrømmer

Geologiske funn indikerer at Somaliland kan ha enorme oljeressurser, og Genel sier rett ut at de leter etter over to milliarder fat olje i sine blokker.

TREKKER SEG: Ahmed Mohamed Mohamoud går av som president i Somaliland. Resultatet fra valget av etterkommeren ventes fredag.

Risikoen er høy - både for at det ikke finnes olje, men også fordi utbryterprovinsen ikke er internasjonalt godkjent som selvstendig stat, og usikkerhet om hva som skjer nå som president Ahmed Mohamoud Silanyo trekker seg etter syv år.

Det er bare en måned siden Somalia opplevde landets verste terrorangrep, da mer enn 300 mennesker mistet livet i en lastebilbombe i hovedstaden Mogadishu.

Somaliland erklærte uavhengighet i 1991, men ingen land har anerkjent provinsen som et selvstendig land. Det er uklart om valget som gjennomføres i disse dager, vil endre på det.

Norske investorer i kø

En rekke norske investorer har vært inne i Somaliland.

Oljeselskapet DNO gikk inn i landet i 2013, og seismikkselskapet TGS har arbeidet med å skyte seismikk og undersøke mulige forekomster i over ti år under en eksklusiv lisens med Somalilands departement for vann og mineralressurser.

Oljeselskapet Ansan Wikfs, der nordmannen Colin Kramer i Dubai er teknisk direktør, har kjøpt rettigheter til noen blokker for rundt 15 millioner kroner. Kramer arbeidet tidligere for DNO i Yemen.

Røkke i trøbbel

Den mest kjente norske investoren på oljejakt i Somaliland er likevel Kjell Inge Røkke. Gjennom Aker Capital gikk han inn med over 50 prosent i oljeselskapet Asante - blant annet sammen med en annen kjent finansmann, Riulf Rustad, og oljeekspert Jarand Rystad.

Røkkes ukjente Afrika-konflikt Kjendismilliardæren innblandet i storpolitisk spill på Afrikas Horn. Det bygger opp til storm på noen av de mest interessante ikke-utbygde oljefeltene i verden. For 20 år siden rykket flere av de amerikanske oljeselskapene, med ConocoPhillips i spissen, inn i Somalia. Borgerkrigen i landet førte imidlertid til at store felter i landet ble liggende brakk.

Asante Oil falt etterhvert sammen, blant annet fordi Kjell Inge Røkke kastet kortene.

Det skapte irritasjon - og munterhet - da lokale medier i Somaliland søkte på internett og koblet Røkke til den såkalte båtsertifikatsaken, der Røkke ble dømt og fengslet for å ha smurt en offentlig tjenestemann.

Tapte 30 millioner

Asante Oil hentet inn 30 millioner kroner, og fikk gjennomført en seismisk undersøkelse. Selskapet brente av 28 av millionene allerede i første driftsår.

- Det ser ikke lyst ut for selskapet, sa Riulf Rustad til Dagens Næringsliv da han gikk av.

- For vår del er dette et lukket kapittel, sa Akers konserndirektør Geir Arne Drangseid.

Men nå står altså nye investorer for tur.

