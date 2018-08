Norske redaktører om Donald Trumps retorikk: - Farlig og stupid

Over 300 medier i USA har torsdag sluttet seg til en felles aksjon mot Donald Trumps «skitne krig». Dette mener norske redaktører om pressekampanjen.

Mer enn 300 aviser og nyhetsorganisasjoner i USA har onsdag og torsdag publisert lederartikler i en koordinert kampanje for å ta et oppgjør med presidentens «skitne krig» mot pressen.

Foranledningen er president Donald Trumps stadige voldsomme utbrudd og angrep på mediene og enkeltjournalister, samtidig som han også håner seriøse nyhetssaker som «falske nyheter».

Det var The Boston Globe som oppfordret mediene i forrige uke til å skrive en lederartikkel «om farene ved Trump-administrasjonens angrep på pressen» og publisere den torsdag 16. august.

The New York Times, The Boston Globe, The Philadelphia Inquirer og Miami Herald er blant storavisene som har sluttet seg til oppropet. Utenlandske aviser, blant annet The Guardian, har også sluttet seg til kampanjen.

Nettavisen har vært i kontakt med redaktørene i Aftenposten, VG, NRK, Dagbladet og Nettavisen for å spørre om de støtter amerikanske mediers koordinerte kampanje mot Trump.

Norges største aviser har valgt ikke å publisere lederartikler til støtte for kampanjen.

Sjefredaktør i Aftenposten Espen Egil Hansen.

Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen:

- Støtter dere kampanjen/aksjonen til deres amerikanske kolleger?

- Jeg støtter bekymringen til amerikanske redaktører og journalister. Vi har likevel ikke blitt med på denne aksjonen fordi vi er skeptiske til at pressen blir en slags motpart og aktør. Jeg definerer Aftenpostens viktigste rolle som å rapportere og analysere, ikke å være en motpol. Trine Eilertsen og jeg har diskutert saken og kommet fram til at vi ikke blir med på den (aksjonen red.anm.), sier sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, til Nettavisen.

- Jeg har lest en del av disse amerikanske lederne i dag. Det er i stor grad synspunkter vi deler i Aftenposten og som vi gir uttrykk for på lederplass, sier Hansen.

- Er pressefriheten i USA under press, og i så fall i hvilken grad er det forårsaket av Trump?

- Jeg opplever at USA er et svært robust land når det gjelder pressefrihet. Samtidig mener jeg at en del av den retorikken Trump bedriver med er farlig fordi den grenser til å oppildne til bruk av vold mot journalister, sier Hansen.

- Jeg mener en del av de tingene han sier på disse folkemøtene og måten han sier det på er ganske farlig. Mye av den amerikanske pressen har vært flinke det siste året. Mange mennesker opplever nå at pressen har en viktig rolle. Sånn sett kan man også argumentere for at pressen kanskje står sterkere nå enn for noen år siden, sier Aftenposten-redaktøren.

- Jeg kjøper ikke automatisk argumentet om at pressen står svakere. Det tror jeg ikke den gjør. Men jeg mener at mye av den retorikken som Trump nå bedriver med er farlig. Jeg mener spesielt at på disse store folkemøtene hvor han peker på pressen som er plassert på en benk, og i språk og tone hisser opp massene, så er veien til en lynsjestemning ganske kort.

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro.

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro:

- Støtter dere kampanjen/aksjonen til deres amerikanske kolleger?

- Jeg deler uroen over angrepene på kritisk og uavhengig journalistikk. Jeg er opprørt over demonisering av journalister og redaksjoner som gjør en viktig jobb. Politikere bør være bevisst konsekvensene av slik retorikk, sier ansvarlig redaktør i VG , Gard Steiro, til Nettavisen.

- Personlig har jeg et litt ambivalent forhold til denne typen kampanjer. Jeg mener redaksjoner og lederskribenter bør skrive om tematikken hele tiden, noe de også gjør. Det er ikke nødvendig å koordinere dette mellom mediene, sier Steiro og understreker at han følger debatten i USA med norske redaktørøyne.

- Jeg ser ikke poenget med at VG skal skrive en leder med støtte til oppropet akkurat i dag, sier han.

- Er pressefriheten i USA under press, og i så fall i hvilken grad er det forårsaket av Trump?

- Undersøkelser viser at det er et svært polarisert syn på mediene i USA. Det mener jeg det er grunn til å uroe seg for. Retorikken både president Trump og andre politikere både i USA og andre land bruker om mediene, mener jeg er farlig. Det er å undergrave tillitten til viktige institusjoner som også mediene er. Det tror jeg kan få noen følger for både det amerikanske demokratiet og demokratiet i andre land, sier VG-redaktøren.

Konstituert nyhetsredaktør i NRK, Marius Tetlie

Nyhetsredaktør i NRK, Marius Tetlie:

- Støtter dere kampanjen/aksjonen til deres amerikanske kolleger?

- Det er forståelig at amerikanske medier har et behov for å si tydelig ifra. Det er en svært spesiell situasjon at den amerikanske presidenten har erklært mediene som en fiende av folket. Mediene har tross alt en viktig demokratisk rolle, sier konstituert nyhetsredaktør i NRK, Marius Tetlie, til Nettavisen.

- Mediene skal være maktkritiske og det kan i mange tilfeller være ubehagelig for dem som blir utsatt for kritisk omtale, men det betyr ikke at mediene skal slutte å avdekke kritikkverdige forhold, verken i USA eller andre steder i verden, sier Tetlie.

- Er pressefriheten i USA under press, og i så fall i hvilken grad er det forårsaket av Trump?

- USA er et land som har noen av verdens beste og mest slagkraftige redaksjonelle miljøer. Jeg tror ikke pressefriheten er direkte truet i USA. Men at mediene er satt under press og er i en krevende situasjon, er det ingen tvil om, sier Tetlie.

- Det spesielle med situasjonen er at landets øverste leder, altså presidenten, har en såpass aggressiv tone mot pressen. Spørsmålet er hva det kan skape av hindringer for den viktige jobben som medier skal gjøre, sier han.

Alexandra Beverfjord er ansvarlig redaktør i Dagbladet.

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Haugland Beverfjord:

- Støtter dere kampanjen/aksjonen til deres amerikanske kolleger, og er pressefriheten i USA under press?

- Dagbladet har ved flere anledninger advart på kommentarplass mot Trumps gjentatte angrep mot pressen. Når presidenten utpeker amerikanske medieorganisasjoner som fiender av folket, skaper han en svært krevende situasjon for hele pressen i USA, sier ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Haugland Beverfjord, til Nettavisen.

- En slik retorikk kan i verste fall skade pressefriheten betydelig. En fri og uavhengig presse er blant de viktigste institusjonene i demokratiske samfunn. Ofte har vi sett at det er grundige nyhetssaker som presidenten selv kommer dårlig ut av, som utløser disse angrepene. Å drive kritisk og grundig journalistikk rundt de som til enhver tid sitter ved makten, er en av pressens oppgaver, sier hun.

Ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum.

Ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum:

- Støtter Aftenposten kampanjen/aksjonen til deres amerikanske kolleger?

- Prinsipielt er jeg motstander av at medier og redaktører gjør felles aksjoner og fremstår som en pressgruppe. Når det er sagt, så støtter jeg mine amerikanske kolleger i sak. Donald Trumps retorikk mot mediene er farlig og stupid, og undergraver viktige verdier i et demokrati - nemlig en åpen debatt, fri meningsutveksling og adgang til kritisk søkelys på autoriteter, sier ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum.

- Er pressefriheten i USA under press, og i så fall i hvilken grad er det forårsaket av Trump?

- USA har noen av verdens fremste medier, og har gjentatte ganger vist at mediene tør stå opp mot øvrigheten. Gode eksempler er Watergate og Pentagon Papers. Jeg har stor tro på at The Washington Post og The New York Times overlever Donald Trumps presidentperiode. Pressefriheten er under press, men den står heldigvis ikke for fall. Og ja, Donald Trump har en vesentlig del av skylden gjennom sin retorikk, sier Stavrum.

- Når det er sagt, så er det ingen tvil om at store deler av mediene i USA er kritisk mot Trump, og til tider fremstår som agiterende. Derfor vet Donald Trump at han har mange støttespillere i sin kritikk mot mediene.

Lauren Vowells (29) fra Boston leser The Boston Globes utgave der avisen går til angrep mot USAs president.

- Fienden av folket

En fersk meningsmåling antyder at 51 prosent av republikanske velgere mener at «media er fienden av folket fremfor å være en viktig del av demokratiet». 52 prosent av republikanske tilhengere var ikke bekymret for at Trumps kritikk ville føre til voldshandlinger mot journalister, noe FN-eksperter tidligere har advart om.

65 prosent blant alle velgere i USA mener nyhetsmediene er viktig for demokratiet, viser målingen som ble publisert av Quinnipiac University på tirsdag.

En måling utført av Ipsos denne måneden viser at 23 prosent av republikanerne, og cirka én av åtte amerikanere, mener Trump bør stenge tradisjonelle medier som CNN, The Washington Post og The New York Times, ifølge BBC.

Trump selv har følgende å melde på Twitter torsdag:

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

