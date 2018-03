Et Norwegian-fly fra Oslo til München måtte lande i København på grunn av fulle passasjerer.

– De hadde drukket sprit. Kapteinen tok en beslutning om at han ikke ville ha dem med seg om bord, og da kom vi, opplyser pressevakten ved København-politiet til TV 2.

Flyet tok av fra Oslo søndag. På turen var åtte passasjerer så utagerende at kapteinen besluttet at de ikke kunne være med hele veien til München.

Dermed ble dansk politi kontaktet og flyet landet på Kastrup. Flyet måtte returnere til Gardermoen etter å ha landet på Kastrup, før det på nytt kunne fly til München. Hendelsen gjorde reisen 16 timer forsinket.

Passasjer Ronny Vatnehol roser Norwegian for god behandling til tross for hendelsen. Alle passasjerer fikk hotell ved Gardermoen mellom de to flyturene.

