Nær Trump-medarbeider nektet å svare justiskomiteen 155 ganger

Tidligere kommunikasjonssjef i Det hvite hus, Hope Hicks, vil ikke svare på spørsmål om tiden hun jobbet for Donald Trump etter at han ble valgt til president.

Det viser utskriften på 273 sider fra da Hicks vitnet for justiskomiteen i Kongressen bak lukkede dører torsdag. Justiskomiteen gransker spesialetterforsker Robert Muellers mye omtalte rapport og håpet på svar på sentrale spørsmål fra Hicks. Hun gikk av som Trumps fjerde kommunikasjonssjef i februar 2018 etter seks måneder i jobben. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det og var nær venn av Trump-familien. Torsdag ble de imidlertid lite informasjon om hennes 14 måneder i Det hvite hus.

Til høringen hadde Hicks med seg seks advokater, tre av dem fra Det hvite hus og én fra justisdepartementet. Hun hadde klare instrukser om ikke å uttale seg om tiden da hun jobbet i Det hvite hus, og hver gang hun fikk spørsmål som refererte til denne perioden, kom det protest, og Hicks nektet å svare. Det skjedde ifølge utskriften 155 ganger.

Torsdag kommenterer president Trump at han har hørt at Hicks gjorde en kjempeinnsats under utspørringen.

Svarte om været

Kun én gang svarte Hicks om tiden i Det hvite hus, og det var på spørsmålet: På din første dag på jobb i Det hvite hus, var det en solrik eller overskyet dag?

–Det var overskyet, svarte Hicks.

Det hvite hus står fast på at Hicks ikke er forpliktet til å vitne om det hun har hørt og sett i sitt virke.

Under utspørringen sa Jerrold Nadler, Demokratenes leder i justiskomiteen, til advokatene fra Det hvite hus at å påberope seg slik immunitet – rett til å ikke svare – var «absolutt vrøvl» når det er snakk om rett i juridisk forstand.

– Jeg tror vi vinner i retten på det der, men det er ikke noe poeng i å kaste bort tid på det nå, sa Nadler.

Mens Hicks forklarte seg bak lukkede dører, var president Trump aktiv på Twitter. Han uttaler at utspørringen er «ekstrem presidenttrakassering» og at det er «så trist at Demokratene lar vidunderlige Hope Hicks gjennomgå et helvete»

Innrømmet løgn

På spørsmål om Trump noen gang har bedt henne om å lyve, svarte Hicks at hun aldri ble spurt om å lyve om noe som var viktig eller kunne få konsekvenser.

– Men jeg er også en del av et presseapparat. Vi ble ofte bedt om å gi et positivt inntrykk av ting, presentere den best mulige versjonen av hendelser, sa Hicks.

Som eksempel på en ubetydelig løgn nevnte hun at hun kunne si at presidenten var opptatt når han ikke egentlig var opptatt.

Hicks svarte på spørsmål om tiden før og etter Det hvite hus, blant annet om et møte i juni 2016 i Trump Tower med en russisk advokat, en av nøkkelhendelsene i Mueller -rapporten. Eposter i forkant av møtet lovet informasjon som skulle sverte motkandidat og demokrat Hillary Clinton i presidentvalgkampen. Hicks sa torsdag sa at hun fikk vite om møtet i juni 2017, flere uker før det ble kjent i mediene.

(©NTB)