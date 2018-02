NRA: - Mange i tradisjonell media elsker masseskytinger

Mektig amerikansk våpenlobby til frontalangrep på våpenmotstanderne.

USAs mektige våpenlobby, National Rifle Association (NRA) , kom med en oppsiktsvekkende uttalelse i kjølvannet av skolemassakren i Florida som krevde 17 menneskeliv.

- Mange i tradisjonell media (legacy media) elsker masseskytinger. Dere elsker det, sa NRAs talskvinne Dana Loesch på den årlige CPAC-konferansen (Conservative Political Action Conference) som startet torsdag, ifølge CNN.

- Jeg sier ikke at dere elsker tragedien. Men jeg sier at dere elsker seertallene. Gråtende, hvite mødre er gull verdt for deres tall og for mange i tradisjonell media som sitter bak i rommet, sa Loesch.

- Og legg merke til at jeg sa «gråtende, hvite mødre», fordi det er tusenvis av sørgende svarte mødre i Chicago hver helg, og du ser ikke at det blir arrangert rådhusmøter for dem, gjør dere vel?

- Hvor er CNNs rådhusmøte for Chicago? sa hun og henviste til et rådhusmøte som ble arrangert av nyhetskanalen i kjølvannet av skolemassakren i Florida.

CPAC er en årlig konferanse med konservative aktivister og folkevalgte fra hele USA. Konferansen blir arrangert av American Conservative Union (ACU).

- Stormet scenen og skrek «brenn henne»

Loesch deltok selv på CNNs rådhusmøte på onsdag kveld sammen med flere av de overlevende fra forrige ukes skolemassakre. Loesch ble møtt med buing på scenen, og hevder selv at hun trengte private sikkerhetsvakter for å forlate stedet.

- Det var folk som stormet scenen og skrek «brenn henne», sa hun i talen på CPAC-konferansen.

Administrerende direktør for NRA, Wayne LaPierre , gikk også til kraftig angrep på media, demokrater og FBI da han talte under CPAC-konferansen.

- Ethvert medlem av NRA sørger over tapet av de uskyldige. Opportunister kastet ikke bort ett sekund før de utnyttet tragedien til politisk vinning, sa LaPierre, ifølge Huffington Post.

Han advarte også om at krav om strengere våpenkontroll ville føre til en europeisk sosialistbølge hvor lovlydige borgerne blir frarøvet sine skytevåpen.

NRA-lederen Wayne LaPierre anklaget sine motstandere for å utnytte skolemassakren i Florida i forrige uke til politiske formål. - Ondskapen vandrer iblant oss. Gud hjelpe oss hvis vi ikke skjerper sikkerheten ved skolene våre og beskytter våre barn, sa LaPierre på CPAC-konferansen torsdag.

Trump vil bevæpne lærere

USAs president Donald Trump har varslet flere tiltak han mener vil avverge fremtidige skolemassakre. Han har blant annet tatt til orde for å bevæpne lærere.

Trump sier han også ønsker 21-årsgrense for kjøp av automatvåpen. Forslaget ble lansert torsdag amerikansk tid,

Trump hevdet selv at han ønsker å heve aldersgrensen fra 18 til 21 år for kjøp av alle typer våpen. En av presidentens talspersoner presiserte at han kun mente halvautomatiske våpen.

Forslaget støttes trolig av svært mange amerikanere. En meningsmåling viste nylig at 66 prosent ønsker strengere våpenlover.

Men forslaget kan føre Trump på kollisjonskurs med den mektige lobbygruppen NRA. NRA og andre organisasjoner for våpeneiere gir store pengesummer til amerikanske politikere på høyresiden, som så langt har klart å stanse de aller fleste forslag om strengere våpenlover.

Trump har hatt møter både med NRA og medlemmer av Kongressen, og han hevder at både lobbyistene og kongressmedlemmene vil støtte hevingen av aldersgrensen.

NRA har imidlertid ikke gitt noen signaler offentlig om at de har skiftet syn.

Ungdommer i Los Angeles slutter seg til grasrotbevegelsen over hele USA for strengere våpenlover etter skoleskytingen i Florida i forrige uke.

Politimann rykket ikke inn



Torsdag ble det også kjent at en væpnet politimann som var først på stedet under skoleskytingen i Florida i forrige uke, valgte å ikke gå inn i bygningen.

Scott Peterson var bevæpnet og uniformert da han ankom skolen i Parkland i Florida hvor 19 år gamle Nikolas Cruz åpnet ild og drepte 17 elever og lærere.

- Det jeg så var en politimann som ankom vestsiden av bygning 12, stasjonerte seg utenfor og aldri gikk inn, sier sheriff Scott Israel i Broward County.

Han sier politimannen helt klart visste om skytteren inne i bygningen, men forble utenfor i fire minutter mens drapene pågikk.

- Jeg er rystet og kvalm. Det finnes ingen ord, sier Israel.

Han mener Peterson skulle ha gått inn, funnet gjerningsmannen og drept ham.

Torsdag suspenderte sheriffen Peterson i påvente av en intern gransking, men politimannen valgte selv å gå av.

