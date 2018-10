NRK: Norsk-iraner pågrepet i Danmark mistenkt for å ha planlagt attentat

Saken oppdateres

En norsk statsborger ble pågrepet i Danmark 21. oktober, mistenkt for å ha bedrevet iransk etterretningsvirksomhet, skriver danske BT.

En norsk statsborger ble pågrepet i Danmark for å ha planlagt et attentat på dansk jord. Ifølge den danske sikkerhetstjenesten «PET» har mannen tatt del i planleggingen av attentatet mot en leder av en iransk gruppe, skiver danske Ekstra Bladet.

PET-sjef, Finn Borch Andersen, kom med tirsdagens nyheter under en pressekonferanse tirsdag. Han bedyrer at den norske statsborgeren nekter seg skyldig.

- Der er kort sagt snakk om en sak som handler om iransk etterretning, som etter vår oppfatning planla et attentat i Danmark, siger Borch Andersen.

Finn Borch Andersen understreker at risikoen fortsatt er til stede selv om en mann er fengslet.

- Det gjør naturligvis ikke at trusselen er borte, sier han.

Mannen er varetektsfengslet fram til 8. november.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at de har bistått danske Politiets Efteretningtjeneste (PET) i forbindelse med attentatplanene i Danmark.

Ifølge PET skal målet for det angivelige attentatet være en gruppe iranere som bor i Ringsted i Danmark. Iranerne skal være en del at gruppen ASMLA. (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz). Gruppen kjemper for selvstendighet i et område i Iran.

– Det vil fortsatt være behov for omfattende sikkerhetsforanstaltninger rundt iranerne som skal ha vært målet for den varetektsfengslede mannens angivelige attentatplaner, sier Finn Borch Andersen.

– Trusselen mot de aktuelle personene er alvorlig, for én av dem den svært alvorlig, sier PET-sjefen.

