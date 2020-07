Ny amerikansk spesialutsending til Arktis

Trump-regjeringen har utnevnt en ny amerikansk spesialutsending med ansvar for Arktis.

Stillingen har stått ledig i tre år, samtidig som regionens strategiske viktighet har ført til økende interesse fra blant andre Russland og Kina.

Diplomaten Jim deHart er utnevnt til stillingen, en kunngjøring som kommer etter at USAs utenriksminister Mike Pompeo i forrige uke lovet å øke USAs engasjement for Arktis. USA åpnet også tidligere i år et nytt konsulat på Grønnland.

– USA har en avgjørende lederrolle på tema knyttet til Arktis i det internasjonale samfunnet. USA er forpliktet til arbeidet med å sørge for en fredelig region hvor amerikanske interesser er beskyttet, amerikansk territorium beskyttet og arktiske land samarbeider med å håndtere delte utfordringer, heter det i en uttalelse fra USAs utenriksdepartement.

DeHart har 28-års erfaring fra diplomatiet. Han har tidligere vært rangert som nummer to ved USAs ambassade i Oslo.

(©NTB)