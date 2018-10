Ny behandling gir håp i kampen mot multiresistent tuberkulose

En ny behandling mot en type multiresistent tuberkulose kan gjøre 90 prosent friske, viser ny forskning.

Leger i Hviterussland, et av landene med den høyeste forekomsten av multiresistent tuberkulose i verden, har gjennom flere måneder behandlet pasienter med den nye medisinen bedaquiline, i tillegg til andre typer antibiotika.

Nyhetsbyrået AFP har fått innsyn i resultatene, som viser at 168 av en gruppe på 181 pasienter ble helt friske.

Ifølge WHO blir vanligvis bare 55 prosent av dem som er smittet av slik tuberkulose, friske.

Det har vært gjennomført sammenlignende studier i andre land i Øst-Europa, Afrika og Sør-Østasia med den samme medisinen, og resultatene der ser også svært bra ut, ifølge byrået.

Resultatene skal legges fram på en tuberkulosekonferanse senere i uka.

– Resultatene fra denne studien bekrefter at nyere medisiner som bedaquiline kan gjøre folk friske, og er et gjennombrudd for folk som lever med multiresistent og svært medisinresistent tuberkulose, sier Paula Fujiwara i International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Han har ikke selv deltatt i forskningen.

Tuberkulose er verdens dødeligste infeksjonssykdom. Minst 1,7 millioner mennesker døde av sykdommen i 2017, ifølge WHO. I Norge meldes det hvert år om mellom 350 og 400 tilfeller av tuberkulose.

(©NTB)

