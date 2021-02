Ny demonstrasjon mot militærkuppet i Myanmar

For andre dag på rad har mer enn 1.000 personer møtt opp for å protestere mot militærkuppet i Myanmars største by Yangon, ifølge AFP.

– Vi vil fortsette å fremme kravene våre fram til vi får demokrati. Ned med militærdiktaturet, sier demonstranten Myo Win til nyhetsbyrået. Det myanmarske militæret pågrep mandag en rekke av landets ledere, blant dem regjeringssjef Aung San Suu Kyi, og kuppet makten. Igjen har folk samlet seg, tross i at Facebook, internett og Twitter er mørklagt over hele landet for å hindre protester. Lørdag morgen samlet rundt 3.000 unge demonstranter seg i Yangon, og det ble også meldt at rundt 2.000 mennesker deltok i en protest i Mandalay, lenger nord i landet. (©NTB) Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk Politikk

Demonstrasjoner og opptøyer

Demonstrasjoner og opptøyer

Krig/Konflikter