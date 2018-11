Ny Kongress-rapport: USA kan tape en krig mot Kina eller Russland

USA har i stor grad mistet sitt militære overtak og kan potensielt tape en krig mot Kina eller Russland.

Det viser en ny rapport som er utarbeidet for Den amerikanske kongressen.

Rapporten, som ble frigjort onsdag, ble utarbeidet av en tverrpolitisk kommisjon som skulle evaluere Trump-administrasjonens forsvarsstrategi (2018 National Defense Strategy), skriver The Washington Post.

Kommisjonen, The National Defense Strategy Commission, består av tolv tidligere toppolitikere fra både Republikanerne og Demokratene og er håndplukket av Kongressen.

National Defense Strategy er et dokument som ble utgitt i januar måned, og skal tjene som overordnede retningslinjer for det amerikanske forsvarsdepartementet, ifølge Defense News.

USAs nasjonale forsvarsstrategi består blant annet av en omfattende fornying av det amerikanske forsvaret for å kunne konkurrere mot Beijing og Moskva i en epoke med fornyet supermaktkamp.

- Nasjonal sikkerhetskrise

Kommisjonen slutter seg til målene i forsvarsstrategien, men advarer om at Washington ikke handler raskt nok eller investerer tilstrekkelig for å kunne sette visjonen ut i live - og risikerer dermed en ytterligere slitasje av amerikansk militærdominans som kan resultere i en nasjonal sikkerhetskrise, skriver avisen.

Samtidig har Kina og Russland, ifølge kommisjonen, jobbet mot å få dominans i sine egne regioner og muligheten for å bli en global militærmakt, med en militæropprustning rettet mot USA.

- Det er en stor frykt for selvtilfredshet, at folk har blitt så vant med at USA oppnår det de ønsker seg i verden, også militært, at man ikke enser faresignalene, sier kommisjonsmedlem og tidligere Pentagon-topp fra Obama-perioden, Kathleen H. Hicks, ifølge The Washington Post.

Ifølge Defense News, som fikk se rapporten før den ble frigjort, oppfordrer kommisjonen USA til å bli mer konkurransedyktig innen «cyberspace», ettersom enhver storkrig vil inkludere cyber-angrep.

Kommisjonen har evaluert hemmelige dokumenter, fått orienteringer fra Pentagon og intervjuet høytstående tjenestemenn i forsvaret.

- Tape en krig mot Kina eller Russland

Kommisjonen legger videre vekt på at militærbalansen har på uheldig måte endret seg for USA i Europa, Asia og Midtøsten, og undergraver tilliten hos USAs allierte og øker dermed sannsynligheten for militærkonflikt.

«Det amerikanske forsvaret kan lide uakseptable tap og enorme tap av eiendeler i deres neste konflikt. De vil kanskje slite med å vinne, eller kanskje tape, en krig mot Kina eller Russland,» lyder rapporten.

«USA er spesielt utsatt dersom deres forsvar blir tvunget til å kjempe på to eller flere fronter samtidig.»

Kommisjonen lister opp 32 anbefalinger. Blant annet ber de Pentagon om å forklare tydeligere hvordan de akter å bekjempe andre stormakter, både innen konkurranse og i krig.

Videre kritiserer rapporten forsvarsstrategien for å stole på «tvilsomme antakelser og svake analyser» og utelater «ubesvarte kritiske spørsmål».

- Har ignorert mangeårig slitasje

Leder i kommisjonen og tidligere Pentagon-topp under Bush-perioden, Eric Edelman, mener USA som militærmakt har lidd som følge av å ha ignorert varselsignalene om mangeårig slitasje av forsvaret.

Han mener det ikke brukes nok ressurser på innsatsen til å fornye forsvaret, som vil gjøre USA i stand til å møte nåværende tusler. Det til tross for et forsvarsbudsjett på 716 milliarder dollar i 2018, som er fire ganger større enn Kinas forsvarsbudsjett og ti ganger større enn Russlands budsjett, skriver The Washington Post.

- Russland og Kina har lært av det vi har gjort. De har lært av våre suksesser. Og mens vi har være ute og bedrevet en annen type krigføring, har de forberedt seg på en type krigføring på høyeste nivå som vi egentlig ikke har vært engasjert i på veldig lenge, har Edelman uttalt i en podcast med tidligere fungerende CIA-direktør Michael Morell.

Mest sett siste uken