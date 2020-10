Ny lokal koronasmitte på New Zealand

New Zealand har for første gang på tre uker registrert et nytt lokalt koronatilfelle. Smittekilden er foreløpig ukjent.

New Zealand erklærte seg fritt for covid-19 8. oktober, etter å ha slått ned landets andre smitteutbrudd. Den smittede er en mann som arbeider ved havna i Auckland og blir testet regelmessig. Smitten er derfor blitt oppdaget tidlig, og risikoen for spredning er liten ifølge landets helsemyndigheter. Landet registrerte også to importerte smittetilfeller søndag. Landet har dermed registrert totalt 1.530 tilfeller, og 42 av disse regnes som aktive. (©NTB)

