Ny massegrav funnet nær Raqqa

Over 500 døde er så langt gravd opp fra en av de største massegravene som er avdekket nær Raqqa i Nord-Syria, opplyser en lokal tjenestemann.

Gravingen i Panorama-distriktet pågår fortsatt, og lokale myndigheter antar at de vil finne levninger av så mange som 1.500 mennesker i massegraven.

Så langt er ni massegraver avdekket siden den ytterliggående islamistgruppa IS ble drevet ut av sitt tidligere hovedsete Raqqa for over ett år siden.

En svært ødeleggende USA-støttet luft- og bakkeoffensiv drev IS ut av Raqqa, og fortsatt avdekkes nye massegraver i og rundt byen. Lokale grupper og hjelpearbeidere står for utgravingen.

IS-krigere og sivile

I Panorama-graven er det så langt gravd opp 516 lik som antas å være IS-krigere og sivile, opplyser Hammoud al-Shawakh, en lokal tjenestemann som bidrar i utgravingen.

Arbeidet er svært omhyggelig og omfattende, og det haster dersom man skal sikre bevis til bruk i eventuelle krigsforbryterrettssaker.

– Etter at vi har hentet likene opp av graven, dokumenterer vi hvorvidt det dreier seg om en kriger, et barn, en baby, en ungdom, en kvinne eller en vanlig person, sier rettsmedisineren Abdul Raouf.

Dokumenterer

Ofrene antas å ha blitt begravd der i løpet av de siste dagene i den fire måneder lange offensiven for å frigjøre Raqqa.

– Vi dokumenterer klær, smykker, høyde, skadetype, dødsårsak, hvordan og med hva liket var dekket til og hvilken stilling det lå i graven, tilføyer han.

Internasjonale menneskerettsgrupper er bekymret for om lokale aktører får nødvendig hjelp i form av rettsmedisinsk ekspertise og mannskap for å sikre bevis.

