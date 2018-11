Ny Palme-bok peker på mulig drapsmann

En ny bok basert på forfatter Stieg Larssons gransking av drapet på Sveriges statsminister Olof Palme utpeker en kjent Palme-hater som mulig drapsmann i 1986.

Journalist Jan Stocklassa har dykket ned i forfatter og journalist Stieg Larssons hemmelige arkiv og funnet opplysninger om drapet på statsminister Palme en februarnatt for over 32 år siden. Mandag kommer den tidligere diplomaten og forretningsmannen med boken «Stieg Larssons arkiv: Nyckeln till Palmemordet». I boken, som på norsk får tittelen «Stieg Larssons arv», utpekes en kjent Palme-hater og hans medhjelpere, skriver Expressen.

Millennium-forfatter Larsson begynte umiddelbart etter drapet på Sveavägen i Stockholm å undersøke hvilke personer eller grupper som kunne stå bak. Fram til sin død i 2004 var Larsson opptatt av å løse drapsgåten. Han sendte også informasjon til dem som etterforsket saken.

Da Stocklassa åpnet Larssons arkiv, fant han brev, artikler, dokumenter og fotografier som også inneholdt nye spor. Den nye boken er basert på Larssons samlinger, men det er Stocklassas teori om hva som skjedde drapsnatten som blir lagt fram. Her pekes det altså en kjent Palme-hater og en av hans medhjelpere ut som mulige gjerningsmenn. Førstnevnte hadde i utgangspunktet alibi den kvelden drapet skjedde, men i et intervju med forfatteren sier mannens kone at han var ute en tur og at det er uklart når han kom hjem.

Boken er ventet på norsk i januar.

(©NTB)

NY BOK OM DRAPET: Sveriges statsminister Olof Palme ble drept 28. februar 2016. I en ny bok pekes en kjent Palme-hater og en av hans medhjelpere ut som mulige gjerningsmenn.

Mest sett siste uken