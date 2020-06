Ny statsminister og president på plass i Burundi

Med stort flertall, men uten opposisjonens stemmer, har Burundis nasjonalforsamling godkjent Alain-Guillaume Bunyoni som landets nye statsminister.

Bunyoni går fra stillingen som innenriksminister og har tidligere vært landets politisjef. Han er kjent som en del av den harde fløyen i regimet, og har siden 2015 vært på USAs sanksjonsliste, anklaget for å spille en sentral rolle i undertrykkelsen av opposisjonen.

Utnevnelsen skjer fem dager etter at Evariste Ndayisihimiye ble tatt i ed som landets nye president.

Ndayishihmiye vant presidentvalget i mai, men skulle ikke overtatt makten før i august. Da avtroppende president Pierre Nkurunziza døde brått for to uker siden, ble imidlertid edsavleggelsen framskyndet.

De to var nære allierte, og landets nye president har blant annet vært generalsekretær i landets regjeringsparti, innenriksminister, sikkerhetsminister og forsvarssjef.

– Dårlig tegn

Pacifique Nininahazwe, en menneskerettsaktivist i eksil, sier at utnevnelsen av Bunyoni som statsminister er et svært dårlig tegn, som vil innebære at regimet ikke blir stilt til ansvar for voldsbølgen i 2015.

Den brøt ut etter at Pierre Nkurunziza trosset grunnloven og stilte som presidentkandidat for en tredje periode.

Minst 1.200 mennesker ble drept, og om lag 400.000 flyktet fra landet.

FNs menneskerettsgranskere mener det ble begått forbrytelser mot menneskeheten av regjeringsstyrkene under uroen, deriblant utenomrettslige henrettelser, fengslinger uten lov og dom, forsvinninger, tortur og seksualisert vold.

FN-ansatte utvist

Nkurunziza, som styrte Burundi i 15 år, skal gravlegges fredag. Hans styre har vært preget av både intern undertrykkelse og fiendskap mot FN og verdenssamfunnet. I mai ble representanten for Verdens helseorganisasjon og tre andre WHO-ansatte erklært uønsket og utvist.

Også FNs menneskerettighetseksperter ble kastet ut etter at de la fram en rapport som dokumenterte over 300 utenomrettslige henrettelser i landet.

Den internasjonale straffedomstolen etterforsker landets regime for forbrytelser mot menneskeheten.

(©NTB)