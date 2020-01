Ny statsminister tatt i ed på Malta

Robert Abela ble mandag tatt i ed som ny statsminister på Malta. Forgjengeren måtte gå etter at nære medarbeidere ble knyttet til drapet på en journalist.

Joseph Muscats stabssjef og to ministre trakk seg i november i forbindelse med etterforskningen av drapet på gravejournalisten Daphne Caruana Galizia i oktober 2017. Etter omfattende press og med en EU-granskning hengende over seg, varslet Muscat 1. desember at han ville gå av på nyåret.

Caruana Galizia, som blant annet skrev om de såkalte Panama Papers og avdekket og kjempet mot korrupsjon i hjemlandet, ble drept av en bilbombe.

De etterlatte har krevd at også Muscat etterforskes for mulig innblanding i drapet.

