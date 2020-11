Forskere har utviklet en blodprøveanalyse som med nesten 90 prosents sikkerhet kan forutse hvilke pasienter som kommer til å utvikle Alzheimers sykdom.

Det er håp om at metoden vil føre til gjennombrudd i kampen mot sykdommen.

Om lag 50 millioner mennesker lever med Alzheimers sykdom, og på verdensbasis utgjør den over halvparten av demenstilfellene.

I en artikkel i tidsskriftet Nature Aging beskriver forskerne hvordan de har utviklet og validert modeller av hvor stor risiko et individ har for å utvikle sykdommen. De har sett på to viktige proteiner i blodprøver fra over 550 pasienter med mindre kognitive svekkelser.

