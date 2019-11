Ny svensk etterforskning av Iraks forsvarsminister

Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari etterforskes i Sverige for forbrytelser mot menneskeheten.

Den svenske riksenheten mot internasjonal og organisert kriminalitet vurderer nå hvordan de skal arbeide videre med saken, opplyser den svenske påtalemyndigheten.

De sier at etterforskningen er «i en veldig tidlig fase».

Ifølge avisa Expressen har al-Shammari eller Najah al-Adeli, som er hans svenske navn, tidligere vært general i Iraks hær da Saddam Hussein var landets leder.

I løpet av de siste dagene har flere svenske medier meldt at Shammari har svensk statsborgerskap i tillegg til sitt irakiske statsborgerskap. Opplysningene er også bekreftet av det svenske forsvarsdepartementet overfor Svenska Dagbladet.

Forsvarsministeren skal ifølge de svenske medieopplysningene ha vært under etterforskning for trygdesvindel i Sverige i tillegg til flere andre forhold. Etterforskningene skal ha blitt avsluttet uten at sakene mot al-Shammari kom opp for retten.

(©NTB)