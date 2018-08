Ny våpenhvile mellom Hamas og Israel

Talspersoner for Hamas i Gaza sier at det sent torsdag er oppnådd enighet med Israel om en stans i voldelighetene, etter at konflikten blusset opp denne uka.

Våpenhvilen ble framforhandlet av Egypt og FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, bulgarske Nickolay Mladenov. Hamas uttaler at våpenhvilen vil holde så lenge Israel respekterer den.

Israel har foreløpig ikke offisielt bekreftet at de er kommet til en enighet, og en talsperson for statsminister Benjamin Netanyahu sa tidligere torsdag at sikkerhetsmyndighetene har gitt det israelske forsvaret ordre om «fortsatt å bruke makt mot terrorister».

De siste to dagene har militante palestinere ifølge den israelske hæren fyrt av rundt 180 missiler mot Israel, mens Israel har gjennomført en serie luftangrep mot Gazastripen. Minst tre personer er drept og 30 skadd på palestinsk side i angrepene. Sju israelere er rapportert såret.

Torsdag var partene enige om å avslutte kamphandlingene og hevdet de hadde stanset avfyringer av våpen, men det kom likevel til nye trefninger.

Mladenov advarte like etter om at kamphandlingene og situasjonen raskt kan bli verre, med alle de ødeleggende konsekvensene det vil ha for alle mennesker.

– FN går inn med Egypt og alle involverte parter i et unikt samarbeid for å unngå en slik utvikling, la han til, men henvisning til våpenhvileforhandlingene.

(©NTB)

Mest sett siste uken