Ny varmerekord på toppen av innlandsisen på Grønland

Målestasjonen Summit på innlandsisen på Grønland registrerte fredag 4,7 grader. Det er ny varmerekord.

Målinger de siste dagene viser at det er uvanlig varmt på toppen av innlandsisen på Grønland. Det er Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) som driver Summit, som ligger på 3202 meters høyde.

Allerede torsdag ble det satt varmerekord der, med en måling på 2,7 plussgrader. Dagen etter ble det gjort en ny rekordmåling, denne gang på 4,7 grader celsius, melder dansk TV 2.

En vanlig dagtemperatur på Summit på denne tiden av året er rundt 13 minusgrader. Fredagens måling ligger dermed mer enn 17 grader over normalen.

Stor issmelting

De høye temperaturene betyr også at enorme ismengder smelter. Ifølge TV 2 er det snakk om mellom 10 og 11 milliarder tonn om dagen, mer enn dobbelt så mye som normalt. Det vanlige på denne tiden er rundt 4 milliarder tonn.

Værsystemet som nå sørger for rekorder på Grønland, er det samme som i forrige uke skapte varmerekorder i Europa. De kommende dagene vil det imidlertid bevege seg vekk fra området, og det ventes mer normale temperaturer.

Sebastian Mernild, leder for Nansensenteret i Bergen, sier til Ritzau at det ikke er ofte temperaturene er så høye på innlandsisen, men at det har skjedd noen ganger de siste ti årene.

– Men vi skal helt tilbake til slutten av 1800-tallet for å finne tilsvarende smelteforhold inne på isen. Så vi ser det hyppigere nå enn det vi har sett i et meget langt perspektiv, over mange tusen år, sier han.

Klimaendringer

Mernild sier at slike ekstreme hendelser er et tegn på klimaendringer.

– Når klimaet forandrer seg, er noen av de første indikasjonene ekstremhendelser. Dette er jo en ekstremhendelse siden vi stadig slår rekorder, sier han, og fortsetter:

– Når vi får mer energi i klimasystemet som ikke kan slippe ut fordi CO2-nivået stiger og drivhuseffekten blir sterkere, får vi slike ekstreme utslag. Så det er et naturlig tegn på at klimaet er i forandring, sier Mernild.

(©NTB)