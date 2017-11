Nye bilder av prinsesse Estelle og prins Oscar

Kronprinsesse Victoria og prins Daniels to barn poserer for fotografen.

Det svenske slottet har lagt ut nye bilder av barna til kronprinsesse Victoria og prins Daniel.

De to barna er tatt med ut i det grønne for forevigelsen, og har på seg høstlige klær. Prinsesse Estelle fyller seks år 23. februar, mens lillebror prins Oscar blir to år like etter, 2. mars.

Den svenske kongefamilien har siden Estelles ankomst økt betraktelig.

Victorias søster prinsesse Madeleine og ektemannen Chris O’Neill har barna Leonore (3) og Nicolas (2), og tredjemann kommer i mars neste år.

Lillebror prins Carl Philip og hans kone prinsesse Sofia har sønnen prins Alexander (1 1/2). I august fikk de sitt andre barn, prins Gabriel.

