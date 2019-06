Nye demonstrasjoner i Hongkong

Tusenvis av demonstranter har samlet seg utenfor regjeringskontorene og politihovedkvarteret i Hongkong og krever at byens leder må gå av.

Demonstrantene blokkerer flere hovedveier og krever at byens leder, den Beijing-lojale Carrie Lam, må gå av.

Det har den siste tiden vært flere masseprotester i Hongkong etter at myndighetene la fram et omstridt lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina.

Etter protestene har Carrie Lam lagt forslaget på is, men demonstranter krever at hun går av og at forslaget forkastes helt.

