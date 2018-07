Nye demonstrasjoner mot pensjonsreform i Russland

Russere har igjen demonstrert mot et forslag om å øke av pensjonsalderen i landet. Torsdag stemmes det over forslaget i nasjonalforsamlingen.

Forslaget innebærer å øke pensjonsalderen fra 60 til 65 år for menn og fra 55 til 63 for kvinner. Det er foreslått at økningen skal skje i løpet av de neste 15 årene.

Både fagforeninger som ellers støtter Vladimir Putin, flere politiske partier og opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har stått bak demonstrasjoner i juli, og onsdag ble flere pågrepet under en demonstrasjon i St. Petersburg.

Regjeringen mener pensjonsreformen vil gi økonomisk vekst i landet.

Flere analytikere mener at den økende misnøyen med reformen, som kommer samtidig som levestandarden synker, kan bli en av de verste utfordringene for Putin har hatt etter at presidenten kom til makten for snart 20 år siden.

(©NTB)

Mest sett siste uken