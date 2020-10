Nye eksplosjoner i Nagorno-Karabakhs viktigste by

Det er meldt om nye eksplosjoner i Stepanakert fredag. Samtidig hevder Aserbajdsjan å ha gjort militære fremskritt i Nagorno-Karabakh.

Aserbajdsjans president Ilham Alijev uttalte fredag at «flere av landsbyene i regionen er blitt frigjort av hæren».

Nyhetsbyrået AFPs korrespondent bekrefter at det har vært flere eksplosjoner i utbryterrepublikkens viktigste by fredag. En talsperson for myndighetene i Nagorno-Karabakh anklager Aserbajdsjan for å ha angrepet Stepanakert med missiler.

En våpenhvile ble undertegnet forrige lørdag etter 11 timers forhandlinger i Moskva, men partene i konflikten har siden beskyldt hverandre for å ha brutt våpenhvilen.

