Nye tester bekrefter at Navalnyj ble forgiftet med novitsjok

Prøver analysert ved laboratorier i Frankrike og Sverige bekrefter at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Tyske leger konkluderte tidlig med at Navalnyj var forgiftet med den militære nervegiften fra sovjettiden. Den tyske regjeringens talsmann Steffen Seibert opplyste mandag at dette bekreftes dette av tester som er analysert i Frankrike og Sverige.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, der legene ikke var i stand til å fastslå hva som feilet ham.

Etter internasjonalt press ble han fløyet til Charité-sykehuset i Berlin, der han har vært innlagt siden.

