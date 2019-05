Nye Venezuela-samtaler i Oslo til uka

Representantene for de sentrale politiske aktørene i Venezuela vender tilbake til Oslo neste uke for å fortsette en prosess tilrettelagt av Norge.

Det opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding lørdag kveld.

– Norge roser partene for deres innsats, og vi verdsetter deres vilje til å finne en løsning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

UD gjentar at Norge fortsatt støtter en forhandlet løsning mellom partene i Venezuela.

Det er en drøy uke siden norske myndigheter for første gang bekreftet at Norge er involvert i samtaler med mål om å løse den dype politiske krisen i det søramerikanske landet.

«Ett av mange»

Samme uke hadde representanter for Venezuelas president Nicolás Maduro og opposisjonen vært i møter i Oslo. Opposisjonsleder Juan Guaidó, som utropte seg selv til president 23. januar, understreket at det ikke var snakk om konkrete forhandlinger.

– Dette er et forsøk fra Norge på å megle, noe som har pågått i månedsvis. Dette var den andre invitasjonen til Oslo. Alt annet er spekulasjoner, sa Guaidó ifølge avisen El Nacional.

Guaidó, som er leder i Venezuelas nasjonalforsamling, beskrev videre det norske initiativet som «ett av mange».

Takket Norge

Venezuelas regjering uttrykte imidlertid glede over Norges forsøk på å få i stand dialog og forhandlinger med opposisjonen.

– Maduro og Den bolivarianske revolusjonen vil få uttrykke sin takknemlighet overfor Norge for støtten til dialog for fred og suverenitet, tvitret Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza.

Ifølge medier i Venezuela var det kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez og guvernøren i delstaten Miranda, Hector Rodriguez, som representerte Maduros regjering under møtene i Norge.

Matmangel

Opposisjonen skal ha stilt med visepresidenten i Venezuelas opposisjonskontrollerte nasjonalforsamling, Stalin Gonzalez, og den tidligere folkevalgte representanten Gerardo Blyde.

Norske myndigheter har ikke kommentert hvem som deltok eller hva som ble diskutert. Utenriksdepartementet omtalte forrige uke samtalene som «del av en utforskningsfase» med sikte på «å støtte dem i arbeidet for å finne en løsning på situasjonen i landet».

Venezuela er rammet av en dyp politisk og økonomisk krise med omfattende sosial nød og mangel på mat og medisiner. Millioner av innbyggere har flyktet fra landet.

Vanstyre

Den politiske striden i det oljerike landet har blitt kraftig tilspisset siden Guaidó med USAs støtte erklærte seg selv som landets midlertidige president.

Guaidó og hans tilhengere mener Maduros vanstyre er årsaken til at landet står på randen av økonomisk kollaps. 35-åringen mislyktes nylig i et forsøk på å få hæren til å gjøre opprør mot Maduro.

FN, EU og Norge anerkjenner ikke Guaidó som president i Venezuela og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen i landet. USAs president Donald Trump har ikke villet utelukke bruk av militærmakt for å innfri sitt ønske om regimeskifte, mens Russland har sendt rundt 100 soldater til Caracas for å støtte sin allierte Maduro.

Tro på løsning

Soldatene er der for å forberede venezuelanerne i møte med trusselen fra USA, uttalte Russlands ambassadør til Caracas fredag. I et intervju med nyhetsbyrået AFP understreket ambassadør Vladimir Zaemskij samtidig at russerne fortsatt har tro på en fredelig løsning på krisen, «gjennom dialog og søken etter kompromisser».

Moskva er glad for det norske meklingsforsøket.

– Det er veldig bra at disse samtalene finner sted, sa ambassadøren.