Nye virustiltak vurderes i Japan – økende smittetall i Tokyo

I Japans hovedstad øker smittetallet, med 78 nye koronatilfeller bekreftet tirsdag. Innbyggerne oppfordres nå til å holde seg hjemme så mye som mulig.

Dermed er det så langt registrert 522 smittede i Tokyo. Økningen tirsdag er den største som er registrert så langt.

Utviklingen bekymrer byens guvernør Yuriko Koike. Hun ber nå innbyggerne unngå klubber, utesteder og karaokebarer og holde seg mest mulig hjemme. Koike har antydet muligheten for å stenge byen hvis smittespredningen ikke sakker farten.

Statsminister Shinzo Abes regjering har fått på plass en unntakslov som åpner for å erklære unntakstilstand. Denne åpner i sin tur for at lokale ledere kan ta i bruk en rekke tiltak, blant annet stengning av skoler og bedrifter.

Koike har diskutert situasjonen med Abe, og sier regjeringen nå må vurdere hva som skal gjøres.

Japan registrerte allerede i februar de første smittede, og måtte blant annet håndtere utbruddet om bord på cruiseskipet Diamond Princess som lå til havn i Yokohama. Siden har imidlertid sykdommen spredt seg langsomt i landet, som har registrert rundt 2.000 smittede.

