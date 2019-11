Nye vitner bekrefter Giulianis rolle

Advokat Rudy Giulianis forsøk på å presse Ukraina til å etterforske Biden-familien bekreftes av to nye vitner i riksrettsgranskingen i USA.

Både Russland-ekspert Fiona Hill og diplomaten David Holmes omtalte torsdag rollen som Donald Trumps personlige advokat angivelig har hatt.

Holmes fortalte at Giuliani kom med flere uttalelser som viste at han jobbet for at Ukraina måtte igangsette etterforskninger, blant annet av Biden-familien. Joe Biden kan bli Trumps motstander i presidentvalget i USA neste år.

Fiona Hill, som tidligere var den øverste Russland-eksperten i Det hvite hus, fortalte at Giuliani fremmet saker som etter hennes syn «kunne hjemsøke oss på et senere tidspunkt».

– Og jeg føler det er der vi er i dag, la hun til under en høring i Representantenes hus.

Begge vitnene fortalte også om rollen til USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, som forklarte seg under en høring dagen før.

Holmes fortalte om en telefonsamtale mellom Sondland og Trump som han også har beskrevet tidligere. Diplomaten overhørte angivelig Trump spørre om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ville få i gang «etterforskningen».

Sondland svarte at Zelenskyj ville gjøre alt Trump ba om, ifølge Holmes.

