Nygift ektepar døde i helikopterstyrt i USA

Et ungt ektepar fra Texas mistet livet i et tragisk helikopterstyrt kun timer etter at de giftet seg. Også piloten omkom.

Helikopteret traff en fjellvegg da det skulle bringe det nygifte ekteparet fra bryllupsseremonien til flyplassen der de skulle starte bryllupsreisen.

Ifølge lokalavisen San Antonio Express var det Wylliam Byler og Bailee Ackerman Byler, begge 24 år, som døde i ulykken.

Nå strømmer det inn med kondolanser på sosiale medier for ulykksalige paret.

En av bryllupsgjestene, Caroline Flippin, postet en bildemontasje til ære for vennene sine.

- Jeg finner trøst i det faktum at de forlot jorden så fulle av lykke og kjærlighet, skriver hun i bildeteksten.

Fotograf Madi Wagner foreviget selve bryllupsdagen og la ut flere av bildene fra seansen de tre i mellom.

- Disse to brukte sin siste dag på jorden ved å feire hverandres aller mest elskede person - jeg tror virkelig det var deres livs beste dag, skriver hun i et innlegg på Facebook.

Det var William Bylers far som eide helikopteret. Mannen som i over 20 år hadde fløyet helikopteret, 76 år gamle Gerald Douglas Lawrence, mistet også livet.

Ulykken skjedde nordvest i fylket Uvalde i Texas, om lag 130 kilometer vest for San Antonio. Amerikanske luftfartsmyndigheter vet foreløpig ikke hva som var årsaken til ulykken.

Gerald Green Lawrence has been identified as the pilot in the helicopter crash that killed 2 newlyweds near Uvalde, Texas, just an hour and a half after the wedding. https://t.co/qV6zRjHDil pic.twitter.com/cI3nXaH4Wi