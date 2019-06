Nyhetsbyrå: Iran går bort fra flere avtaleløfter 7. juli

Iran kommer om få uker til å vike fra flere forpliktelser i atomavtalen med stormaktene, melder et iransk nyhetsbyrå som siterer et «notat» fra Teheran.

USAs president Donald Trump brøt ut av atomavtalen fra 2015 i mai i fjor og har innført en rekke nye sanksjoner mot Iran. Ett år senere varslet iranerne at de vil gå bort fra deler av avtalen, som de ifølge Det internasjonale atomenergibyrået hittil har etterlevd.

Samtidig ga iranerne avtalens øvrige parter i Europa, Kina og Russland en to måneders frist til å hjelpe Iran med å omgå amerikanske sanksjoner og fortsette å eksportere olje.

Europeernes forsøk på å hjelpe Iran med å tjene økonomisk på atomavtalen, der Iran ga internasjonalt innsyn og begrenset sitt atomprogram i bytte mot opphevelse av sanksjoner, har så langt ikke ført fram.

Landets øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, har avfeid innsatsen som en «bitter spøk».

– Innen 7. juli kommer Iran til å ta et sterkt andre skritt ved å redusere sine forpliktelser, sier kontreadmiral Ali Shamkhani, sekretær i Irans øverste nasjonale sikkerhetsråd, ifølge nyhetsbyrået Fars.

Det skal sørge for at «land som tolker Irans tålmodighet som svakhet og handlingslammelse, skal innse at Irans svar til den amerikanske dronens krenkelse av vårt luftrom, ikke vil bli noe annerledes enn vår reaksjon på upålitelige politiske forsøk på å begrense det iranske folkets absolutte rettigheter», tilføyer han ifølge Fars.

USA mener overvåkingsdronen som Iran skjøt ned forrige uke, befant seg i internasjonalt luftrom og kunngjorde mandag nye sanksjoner.

(©NTB)