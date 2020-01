NYT: Trump skal ha bedt Bolton om hjelp til å presse Ukraina i mai

Allerede i mai ba Donald Trump sin nasjonale sikkerhetsrådgiver om hjelp til å presse Ukraina til å sverte demokrater, skriver John Bolton i sin nye bok.

Ifølge The New York Times skal Bolton ha blitt spurt om å legge til rette for et møte mellom Trumps private advokat Rudolph Giuliani og Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj. Trump skal ha kommet med forespørselen foran flere andre sentrale rådgivere i Det hvite hus.

At dette skal ha skjedd allerede i mai er oppsiktsvekkende ettersom det er over to måneder før Trump i en telefonsamtale ba Ukrainas president om å etterforske USAs tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter.

