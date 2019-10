NYT: Trumps advokat etterforskes for Ukraina-kontakt

Den føderale påtalemyndigheten er i ferd med å etterforske om Trumps advokat Rudy Giuliani brøt reglene i sin kontakt med Ukraina, ifølge avisa New York Times.

Kilder som avisa har snakket med opplyser at den føderale påtalemyndigheten på Manhattan har åpnet etterforskning mot Giuliani som er Trumps personlige advokat. Opplysningen kommer etter at USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch, fredag forklarte seg for Kongressen i forbindelse med Demokratenes etterforskning med sikte på å stille Trump for riksrett.

Yovanovitch ble i mai i år fjernet fra stillingen etter at hun krevde at Giulianis henvendelse til ukrainske tjenestemenn om å etterforske demokraten Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon, måtte gå via offisielle kanaler.

Nå vil påtalemyndigheten undersøke om Giuliani brøt lovene for lobbyvirksomhet da han og to medarbeidere samarbeidet med ukrainsk påtalemyndighet for å samle mulig skadelig informasjon mot Yovanovitch, Joe Biden og sønnen Hunter Biden. Giuliani selv har erkjent kontakten, men nekter for å ha gjort noe ulovlig. De to medarbeiderne ble fengslet denne uken, siktet for å ha gitt ulovlig støtte til et kongressmedlem som skulle hjelpe dem med å få ambassadøren fjernet.

En etterforskning av Giuliani av det samme kontoret han selv på 1980-tallet ledet endrer retningen på hele prosessen rundt ham selv og presidenten. Demokratene har også stevnet den tidligere borgermesteren i New York av tre ulike komiteer i Representantenes hus.

