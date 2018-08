Nytt ebolautbrudd i Kongo

Kongo har registrert fire nye tilfeller av ebola øst i landet, bare en uke etter at et utbrudd i nordvest ble erklært for å være over.

Det er over 250 mil mellom de to stedene der den svært smittsomme og dødelige sykdommen er registrert. Kongos helsemyndigheter tror ikke det er noen sammenheng mellom utbruddene.

De siste tilfellene er registrert i provinsen Nord-Kivu, i et avsidesliggende område nær grensen til Uganda. Lokale helsemyndigheter har registrert 26 personer med bløderfeber, hvorav 20 har dødd.

Seks prøver er sendt til hovedstaden Kinshasa for analyser, og onsdag ble det klart at fire av dem viste ebolasmitte.

Den 24. juli erklærte Kongo at utbruddet i provinsen Equateur nordvest i landet var over. Siden mai er det registrert 54 tilfeller av ebola i denne delen av Kongo, hvorav 33 personer døde.



