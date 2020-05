Nytt fall i antall daglige koronadødsfall i Frankrike

Frankrike rapporterte fredag om 104 nye koronadødsfall, betydelig færre enn de siste dagene. Totalt har minst 27.529 mennesker dødd med covid-19 i landet.

For øvrig fortsetter en positiv trend i den forstand at 96 færre covid-19-pasienter er innlagt på intensivavdelinger. Totalt får nå 2.203 koronasmittede intensivbehandling, mot over 7.000 da krisen var på sitt verste i vår.

Dødstallene er ikke helt sammenlignbare fra dag til dag, ettersom det forekommer etterslep i rapporteringen, spesielt av sykehjemsdødsfall.

Frankrike hevet mandag flere av de strenge smittevernstiltakene som ble innført 17. mars.

