Nytt fall på Wall Street

Etter solid oppgang torsdag avsluttet amerikanske børser uka med et nytt fall. Nasdaq-indeksen falt 2,1 prosent da tungvektere som Amazon stupte.

Dow Jones-indeksen endte fredag med et fall på1,2 prosent, mens den brede S&P 500-indeksen krympet 1,7 prosent.

Investorene på den teknologitunge Nasdaq-indeksen var tydelig skuffet over kvartalsresultatene fra Amazon og Googles morselskap Alphabet, som kom ved New York-børsenes stengetid torsdag. Amazon endte med et fall på nesten 8 prosent, mens Alphabets aksje krympet nesten 2 prosent.

Amazons overskudd steg til nesten 3 milliarder dollar i tredje kvartal, takket være vekst i både netthandel og skytjenester. Overskuddet til Alphabet steg med 36 prosent i tredje kvartal til 9,2 milliarder dollar.

Analytikerne hadde imidlertid forventet mer fra begge teknologigigantene.

De siste dagene har vært preget av markante børsfall i USA og Asia. Handelskonflikt mellom USA og Kina, strid om Italias statsbudsjett og bekymring for USAs økonomi trekkes fram som noen av årsakene.

Torsdag så imidlertid optimismen ut til å være tilbake i New York, og Dow Jones og Nasdaq endte opp henholdsvis 1,6 prosent og 1,4 prosent.

