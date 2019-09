Nytt jordskjelv i Albania

Like over midnatt til søndag ble det registrert et etterskjelv med styrke på 4,8 i Albania. Det er ikke blitt meldt ytterligere ødeleggelser.

Det siste skjelvet kom sju minutter over midnatt. Episenteret var nær byen Shijak, som er lenger inn i landet enn det kraftige jordskjelvet som rammet Albania lørdag ettermiddag. Det har ikke blitt meldt ytterligere skadde som følge av det siste skjelvet. Ettermiddagens jordskjelv hadde en styrke på 5,8. Episenteret var ved kystbyen Durres, under fire mil fra hovedstaden Tirana. Kort etter var det også et nesten like kraftig etterskjelv, som førte til at folk flyktet ut i gatene. (©NTB)