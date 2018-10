Nytt jordskjelv i Indonesia

Et jordskjelv med styrke 6 rystet havbunnen rett utenfor de indonesiske øyene Java og Bali onsdag, melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Skjelvet var ifølge USGS grunt og hadde sitt episenter om lag 40 kilometer nord for byen Sumberanyar på Java.

En talsmann for Indonesias geofysiske senter opplyser at det ikke har kommet meldinger om at noen har mistet livet eller om materielle ødeleggelser. Myndighetene utstedte heller ikke noe tsunamivarsel.

28. september ble den indonesiske øya Sulawesi rammet av et jordskjelv og en tsunami. Nærmere 2.000 mennesker er bekreftet døde, men det fryktes at så mange som 5.000 kan ha mistet livet.

