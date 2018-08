Nytt jordskjelv på Lombok i Indonesia

Et nytt jordskjelv rystet søndag den indonesiske øya Lombok, bare to uker etter et skjelv som kostet 460 mennesker livet.

Folk styrtet ut av husene sine da skjelvet inntraff i 11-tiden søndag formiddag, men det er foreløpig ikke meldt om alvorlige skader.

Enkelte bygninger har fått skader, og det meldes om jordskred på fjellet Rinjani. Videoer viser en enorm støvsky over fjellet.

Skjelvet hadde en styrke på 6,3 og kunne kjennes godt i den østlige delen av øya siden det var ganske grunt. Også i øyas hovedstad Mataram kjente folk skjelvet.

Det har vært flere etterskjelv etter det kraftige skjelvet som rammet øya 5. august med en styrke på 6,9. I tillegg til at hundrevis av mennesker mistet livet, ble titusener av bygninger lagt i grus.

