Nytt SpaceX-forsøk var vellykket og endte i ildkule

SpaceX fikk full klaff da selskapet gjorde et nytt forsøk på å sende opp det fremtidige romskipet Starship på en testflyging som endte i en eksplosiv ildkule.

– Mars, her kommer vi, skrev SpaceX-grunnlegger Elon Musk på Twitter få minutter etter testflygingen.

Han forklarte at den eksplosive avslutningen skyldtes at landingshastigheten var for stor. Men gjennomføringen av testen var vellykket, påpekte han, og viste til den ubemannede testflygingens avgang, endring av stilling i lufta, og deretter den presise landingsbanen på vei ned igjen.

– Vi fikk alle data vi trengte. Gratulerer til SpaceX-teamet, skrev Musk.

Testflygingen med prototypen av en fullskalaversjon av Starship, SN8 (Starship nummer 8), skjedde i Texas natt til torsdag norsk tid. Fartøyet nådde en høyde på 12,5 kilometer og var 4 minutter og 45 sekunder i lufta.

Tidligere har mindre prototyper av fartøyet blitt testet, bare noen få hundre meter opp i lufta.

Tidligere i uken ble det også gjort forsøk som ble avbrutt.

Byggingen av SN9, neste prototyp, er allerede snart ferdig.

Målet er at Starship skal brukes til alt fra utplassering av satellitter, til å frakte mennesker og last til månen og Mars.

