Nytt Taliban-angrep mot afghanske sikkerhetsstyrker

Minst 30 afghanske soldater og politifolk er drept i et nytt Taliban-angrep nord i Afghanistan, opplyser politiet.

Taliban-krigerne angrep to kontrollposter i Baghlan-provinsen sent tirsdag kveld. Ifølge lokale myndigheter satte opprørerne fyr på de to kontrollpostene etter å ha skutt mot soldatene og politifolkene som bemannet dem.

En talsmann for Taliban bekrefter angrepet.

Taliban har trappet opp offensiven mot afghanske sikkerhetsstyrker og gjennomfører nå angrep nesten hver dag.

(©NTB)

